Stadio – Pronti, Partenza, Via! Inizia il ritiro

Parte oggi intorno alle 11 il treno che porterà i rossoblu in Alto Adige. Arrivo a Bolzano, da lì pullman fino a Castelrotto, la sede della prima parte del ritiro estivo rossoblu. Oggi alle 17 il primo allenamento al campo Laranz, si riscalderanno i motori, in vista delle prossime giornate, dove il carico di lavoro aumenterà progressivamente. Saranno in 28 i partenti alla volta dell’Alpe di Siusi, gli unici assenti saranno i 5 impegnati con le rispettive nazionali nelle scorse settimane, insieme a Rizzo e Crisetig, che resteranno a Bologna a lavorare in attesa di essere ceduti.

Attesa per il 14 la prima amichevole contro lo Sciliar, formazione del campionato di Promozione, un buon test per saggiare le condizioni iniziali dei giocatori, il 20 invece ci sarà la seconda partita del Bologna, contro la Virtus Bolzano, squadra di Serie D, mentre il giorno prima, venerdì 19, verrà ufficialmente presentata la squadra. Al ritiro in Alto Adige, seguirà quello in Austria a Neustift, dal 25 al 2 agosto, dove saranno 3 le amichevoli ad attendere i ragazzi di Mihajlovic: il 26 a Kufstein contro il Colonia, tre giorni dopo a Kitzbuhel con lo Schalke 04 e il gran finale ad Augsburg, contro la formazione di casa nella città che ha dato i natali al compianto ex rossoblu Helmut Haller.