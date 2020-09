Stadio – Processo al centrocampo: il parere di tre esperti

Il Bologna prende troppi gol anche perché non c’è filtro a centrocampo, scrive Stadio che ha chiesto il parere a tre grandi ex rossoblù: Pecci, Locatelli e Colomba. Poca copertura davanti alla difesa nel modulo di Mihajlovic?

Si inizia con Pecci: “Ai giovani va dato tempo – ha affermato – Schouten ha buona tecnica, Dominguez deve alzare i ritmi per diventare un buon giocatore anche in Italia, da Poli e Medel sai sempre cosa aspettarti, sai che non faranno dribbling ma garantiscono interdizione e in certe partite potrebbero anche andare bene insieme”.