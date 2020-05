Stadio – Prima sgambata per Skov Olsen, il gruppo comincia a completarsi

È avvenuto ieri il primo contatto tra Mihajlovic e la squadra, se contatto si può definire. L’allenatore ha infatti potuto solamente osservare i propri ragazzi, allenarsi nel campo adiacente al suo. Il gruppo nel frattempo sta cominciando a tornare al completo. Ieri per la prima volta si è visto Skov Olsen, l’ultimo ritorno dopo quello di Gary Medel. Oggi giornata di riposo per i rossoblu, i giocatori torneranno al lavoro atletico solo domani.

Il desiderio di ripartire è forte nel Bologna. Sia Medel che Orsolini hanno già esposto il loro sentimento verso la ripresa. Domani anche altri compagni torneranno a calcare i campi di Casteldeole. Dopo il periodo di isolamento volontario infatti, sia Krejci che Dijks dovrebbero iniziare gli allenamenti individuali. Anche Sansone, Denswil e Savnberg, dopo le visite a Villalba, torneranno ad allenarsi in settimana. Anche lo staff di Sinisa sta facendo ritorno in città, pronto per aiutare il tecnico a guidare i rossoblu in questa ripresa.