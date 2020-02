Bologna – Poli e Skov Olsen pronti a scendere in campo

In attesa che ricomincino gli allenamenti, sono giorni di verifiche in casa Bologna. In particolare sotto la lente di ingrandimento ci sono le condizioni di Gary Medel e Musa Barrow. Per il cileno potrebbe essere finalmente giunto il momento di rientrare in gruppo. Un rientro che non sarà eventualmente forzato, vista la squalifica scontata da Poli che tornerà a disposizione di Mihajlovic.

Più complicata invece la situazione in attacco. L’infortunio di Barrow ha accorciato ulteriormente le rotazioni in attacco, già prive di Sansone e Santander. Se non dovesse farcela, Skov Olsen sta scaldando i motori ed è pronto a prendere il posto del gambiano. Il danese non è però il solo, anche Svanberg è un opzione percorribile sull’out di sinistra. Il Bologna però sta dimostrando di saper fare di necessità virtù, con risposte sempre positive da parte dei giocatori chiamati a sostituire i compagni.