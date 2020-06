Stadio – Poli a rischio, oggi si decide sul suo impiego

Andrea Poli potrebbe non farcela per la sfida con il Cagliari. Il capitano rossoblu ha subito un risentimento durante il match con la Sampdoria e oggi sarà sottoposto ad ulteriori esami. La sua presenza è a rischio, specialmente per la preoccupazione riguardo eventuali ricadute del suo guaio muscolare. Una situazione da evitare per non perdere il giocatore per lungo tempo.

A centrocampo, la coppia favorita per i posti da titolare è quella composta da Medel e Schouten. In trequarti, Dominguez e Svanberg insidiano il posto di uno spento Soriano, mentre Barrow è in vantaggio per l’out di sinistra. In attacco fiducia rinnovata all’eterno Rodrigo Palacio. Confermata invece la difesa di Genova con Tomiyasu, Bani, Danilo e Dijks davanti a Skorupski.