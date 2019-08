Stadio – Per il Bologna tris di debuttanti

Tre volti nuovi nell’undici titolare rossblu che a Verona affronterà il debutto in campionato, con un quarto pronto a subentrare in corsa. Se Tomiyasu è già diventato un idolo del tifo bolognese, c’è molta curiosità intorno a Denswil. Un ragazzo possente, con esperienza internazionale, è stato per diversi anni uno dei miglior difensori del campionato belga. A Bologna però ha sofferto l’adattamento alla difesa a quattro, mostrando alcune lacune che si spera col tempo possa colmare.

Chi invece ha brillato contro ogni pronostico è stato Michael Kingsley, il 19enne nigeriano ha risposto presente e non ha fatto sentire la mancanza degli infortunati Dzemaili e Schouten. Le cessioni degli altri inoltre lo hanno reso un pezzo pregiato della squadra, tanto da essersi guadagnato il titolo di titolare. Dalla panchina invece scalpita Skov Olsen. Il talento danese classe ’99 può svariare su tutto il fronte offensivo. Mancino, tecnica, dribbling e fantasia, un talento cristallino con il vizio del gol, l’anno scorso 26 nel campionato danese. Infine sarà convocato anche Schouten che ha appena ricominciato ad allenarsi in gruppo.