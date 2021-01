Stadio – Paz, eroe per caso e necessità

Il Bologna domani affronterà l’Udinese e, con Medel e De Silvestri infortunati, ci sarà Paz al centro della difesa a dare una mano.

Il difensore argentino era ai margini del progetto rossoblù ed era destinato a partire, ma è voluto restare per giocarsi le sue carte e ora la sorte gli sta dando questa possibilità. Con il Bologna ha giocato 11 partite dal suo arrivo nella stagione 2018/19 e ha trovato un gol e un assist. Impiegato sempre e solo per bisogno, contro l’Udinese sarà lui il titolare in difesa per cercare di dimostrare quanto vale e che non è solo una riserva. Oltre a Medel e De Silvestri out per infortunio, il Bologna deve stare attento ai cartellini gialli. Infatti Tomiyasu e Danilo sono in diffida e questa situazione potrebbe mettere sotto pressione i rossoblù che però sanno di poter contare su Paz.

Fonte: Stadio