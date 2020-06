Stadio – Patto per l’Europa, Mihajlovic la garanzia

Si è complicata la lotta europea per il Bologna dopo la sconfitta con la Juventus, ma Sinisa Mihajlovic è uno che non si arrende e vuole restare agganciato all’ultimo treno con direzione Europa League.

Per farlo servono due vittorie contro Samp e Cagliari, sia per mandare un segnale alla classifica ma anche alla dirigenza e alla proprietà che hanno deciso di alzare l’asticella. Per il Corriere dello Sport Stadio c’è un patto in spogliatoio, una questione di orgoglio per provare a raggiungere un obiettivo non ancora perduto e, già da domani, se si uscisse da Marassi senza punti, il campionato del Bologna rischierebbe di cadere nell’anonimato. E questa per Sinisa è la paura più grande: cadere in un mondo senza prospettive, ambizioni e coraggio. E’ lui la garanzia per evitarlo.