Palacio torna titolare? Barrow e Sansone in corsa per una maglia

Continua in casa Bologna la lotta serrata per ottenere una maglia da titolare nella sfida alla Sampdoria. Solo in difesa infatti la formazione sembra già scelta, con Bani che riprende il posto al centro della difesa al posto di Denswil. A completare il reparto Tomiyasu a destra, Danilo al fianco del toscano e Dijks a sinistra, davanti a Skorupski tra i pali.

In attacco torna Palacio al centro del reparto con Barrow che dovrà sfidare Sansone per ottenere il posto di titolare sull’out di sinistra. Al centro e a destra della trequarti confermati Soriano e Orsolini. A centrocampo invece sono in cinque in corsa per due maglie. La coppia favorita al momento sembra quella composta da Poli e Medel, con Schouten che scalpita dopo aver saltato la prima per squalifica.

Fonte – Cor Sport