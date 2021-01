Stadio – Palacio titolare contro la Juve?

Mancano solo Medel e Santander al rientro in gruppo, con il cileno che ieri si è allenato a parte e un suo recupero appare più facile per la prima giornata di ritorno contro il Milan, piuttosto che con la Juventus.

Mihajlovic, dunque, per la partita contro la Juventus avrà un ampia scelta, ma alcuni ballottaggi li scioglierà nei prossimi giorni. Il dubbio principale è per il ruolo di prima punta con Palacio che si candida a partite dal primo minuto. Se l’argentino, come probabile, tornerà titolare ecco che Barrow sarebbe spostato sulla sinistra dove si giocherà il posto con Vignato. Confermati Soriano e Orsolini a completare il reparto. A centrocampo le coppie provate ieri sono state Schouten-Dominguez da una parte, a oggi la favorita per domenica, e Svanberg-Poli dall’altra. Poche indicazioni per quanto riguarda la difesa se non quella che Tomiyasu è stato sempre utilizzato da centrale ed è il favorito per fare coppia con Danilo, con De Silvestri a destra e Dijks, in vantaggio su Hickey, a sinistra.

Fonte: Stadio