Stadio – Palacio, straordinari e senza gol da 16 gare

16 partite senza gol, mai Rodrigo Palacio ha vissuto un momento di astinenza così lungo da quando è a Bologna.

Nella passata stagione, arrivati alla diciottesima giornata, l’argentino aveva già segnato 5 gol delle 7 reti totalizzate in campionato, pur giocando circa 120 minuti in meno di quest’anno. E la chiave è proprio questa, perchè il Trenza dall’inizio non si è mai fermato, se non nell’ultima contro il Verona: 1504 minuti giocati, assai per chi il prossimo 5 febbraio compirà 39 anni, e considerando anche che tra inizio dicembre e inizio gennaio si è giocato ogni 4 giorni. Un bomber, da quando è al Bologna, Rodrigo non lo è mai stato, non riuscendo mai ad andare in doppia cifra, ma è un calciatore che non si risparmia mai e che non lesina su nessun movimento che possa essere utile ai compagni. La sua intelligenza e la sua classe calcistica sono ancora determinanti nel gioco offensivo che chiede Mihajlovic, ma Palacio deve ritrovare un po’ di brillantezza, anche rifiatando qualche partita.

Fonte-Stadio