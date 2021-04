Stadio – Palacio fa girare il Bologna

L'argentino rientrerà dalla squalifica e contro la Roma sarà di nuovo al centro dell'attacco

Tanto è vero che nelle 6 partite in cui i rossoblù hanno segnato almeno tre gol, l'argentino era in campo in 5. Domenica contro la Roma rientrerà dalla squalifica, e Sinisa lo ha già rimesso al suo posto in allenamento, al centro dell'attacco. Ad oggi, il modulo con Palacio centravanti e Barrow esterno è quello che fornisce maggiori garanzie, sia per mole di gioco espressa che per occasioni create. Ecco dunque che il tecnico serbo potrebbe optare per un ritorno di Rodrigo dal primo minuto, nonostante la crescita di Sansone. Palacio ad oggi si è dimostrato più efficace di Barrow come attaccante, essendo anche stato schierato nelle ultime uscite, prima della squalifica contro i nerazzurri. Ragionamenti che il Bologna dovrà trasferire necessariamente sul mercato: i rossoblù sono alla ricerca di un Palacio più giovane, in grado di far ruotare bene la squadra e non snaturarne il gioco, riuscendo però ad essere più incisivo in termini realizzativi.