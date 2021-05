Stadio – Palacio di corsa verso i 40

A fine stagione deciderà se restare. Il Bologna ha già detto sì

Il record apparteneva precedentemente all'ex Fiorentina Joaquin, che lo stabilì a 38 anni, 4 mesi e 18 giorni. A differenza del nativo di Bahia Blanca, che domenica aveva 39 anni, 2 mesi e 27 giorni. Il Trenza, un bomber, non lo è mai stato. Ma se il Bologna ha un gioco così divertente, grande merito è suo e dei suoi movimenti. Mihajlovic chiede una punta da due anni che, nonostante possa "imbruttire" il gioco rossoblù, sia in grado di finalizzare maggiormente le occasioni create. E anche perchè purtroppo, anche se in campo non sembri, per l'argentino l'età avanza. Ma per Sinisa, Rodrigo, è ancora fondamentale, e vorrebbe che rimanesse sotto le Due Torri anche il prossimo anno, nonostante il tecnico serbo non possa garantirgli un posto da titolare, sarebbe bello che Palacio tagliasse i quarant'anni con la maglia rossoblù addosso.