Stadio – Palacio, Danilo, Soriano e Baldursson ancora a parte

Sono ancora in cerca del miglior stato di forma gli ultimi arrivati agli allenamenti rossoblu. Danilo, Baldursson, Palacio e Soriano stanno recuperando il lavoro svolto dai compagni in modo da poter tornare definitivamente in gruppo. Nella giornata di ieri per loro infatti solo tanta corsa, devono recuperare il tempo perso. Danilo e Baldursson infatti sono tornati ad allenarsi da meno di una settimana, mentre gli altri due compagni da circa dieci giorni.

Giorno dopo giorno i “ritardatari” recupereranno il tempo perso, aumentando l’intensità del lavoro individuale. Non servirà però forzare la mano, i guai muscolari sono sempre dietro l’angolo. In quel caso sarà necessario staccare leggermente. Lo staff è comunque preparato a questa evenienza, anche altri rossoblu durante questa ripresa hanno già sofferto piccoli guai muscolari, tutti rientrati dopo una diminuzione dell’intensità. Presto anche gli ultimi arrivati saranno in gruppo e il Bologna sarà definitivamente al completo per la ripresa.