Stadio – Palacio, Danilo e Da Costa, il Bologna prepara i rinnovi

Sarà Palacio il primo a rinnovare il contratto con i rossoblu. Per lui è già pronto un altro anno di contratto: farà da chioccia al giovane Barrow. Le parti potrebbero discuterne a quattrocchi già questa settimana, l’unico dubbio resta la volontà del giocatore. La situazione riguardo l’argentino non è però la sola situazione che merita un’analisi in casa Bologna.

Anche il caso Danilo resta d’attualità tra le mura di Casteldebole. Inizialmente infatti l’idea era quella di spostare gradualmente Tomiyasu al centro della difesa, rendendolo perno della retroguardia. L’emergenza virus ha però sconvolto i piani ed ecco che allora un’altra stagione del brasiliano potrebbe essere propedeutica al Bologna. Nonostante l’età che avanza (36 il 10 maggio), un’altra stagione di A è nelle corde del sudamericano e allora ecco che la trattativa potrebbe aprirsi. Lo scoglio resta la richiesta di un biennale da parte del giocatore. Più semplice invece il rinnovo di Da Costa, pronto a firmare il prolungamento della sua avventura in rossoblu.