Stadio – Orsolini spera di rientrare contro l’Atalanta

Lo scorso 29 novembre, durante Bologna-Crotone, Orsolini aveva accusato un problema che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca. Gli esami hanno poi confermato la lesione del bicipite femorale destro e un mese di stop. Da quell’infortunio sono passati venti giorni e l’ora del rientro si avvicina.

Orsolini sta lavorando sul campo da una settimana per recuperare il più in fretta possibile dal suo problema muscolare e ritrovare la migliore condizione. L’esterno rossoblù non aveva brillato in questo inizio di stagione, ma stava nel momento in cui stava riacquisendo fiducia nei propri mezzi è arrivato lo stop muscolare. Orso spera di rientrare tra i convocati nel turno infrasettimanale contro l’Atalanta, squadra in cui non è riuscito a dimostrare il suo valore, con l’obiettivo di mettersi alle spalle tutti i problemi che lo hanno condizionato e di ripartire.

Fonte: Stadio