Stadio – Orsolini prova ad accelerare verso il rientro

Nonostante Sinisa Mihajlovic sia stato un grandissimo calciatore di punizioni, il suo Bologna non segna da calcio da fermo dal 6 gennaio 2020, Bologna-Fiorentina 1-1 gol di Orsolini.

Magari sarà lo sàsso Orso a riprovarci e riuscirci in casa contro l’Atalanta, nell’ultimo match del 2020 prima delle feste. L’esterno rossoblù ieri ha lavorato a parte, così come Schouten, Skov Olsen e Sansone. I tre proveranno a recuperare gia per la trasferta di Torino, ma l’allenamento odierno sarà decisivo per capire se ce la faranno. Lavoro personalizzato per Skorupski mentre solo terapie per Mbaye e Santander. Infine c’è Hickey, positivo al virus, che potra rientrare solo dopo che il tampone sarà negativo.

Fonte-Stadio