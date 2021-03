Stadio – Orsolini e un finale di stagione tutto da scrivere

Riccardo Orsolini si gioca tutto in questo finale di stagione. Deve prima riconquistarsi la maglia da titolare e poi sperare in una convocazione per l’Europeo.

Mihajlovic per la sfida contro il Crotone non ha ancora deciso su chi far partite dal primo minuto tra Orsolini e Skov Olsen. In ogni caso entrambi sono chiamati a dare il massimo sia se dovessero essere titolari sia se dovessero giocare solo una parte del match. Sinisa vuole vedere un Orsolini più convinto, più aggressivo e nelle condizioni migliori per risultare decisivo. Il 7 rossoblù deve ritrovarsi e riscattarsi da questo periodo negativo che sta attraversando perché solo così riconquisterà un posto nell’undici titolare. Infine, in ottica nazionale, Mancini non lo ha ancora escluso definitivamente e le sue prestazioni in questo finale di stagione saranno decisive per strappare una chiamata per l’Europeo.

Fonte: Stadio