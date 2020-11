Stadio – Orsolini e Soriano in azzurro

Nell’edizione odierna di Stadio viene focalizzata l’attenzione su Orsolini e Soriano in campo contro l’Estonia. Anche se l’avversario non era irresistibile e si trova oltre il 100° posto nel ranking Fifa, va comunque sottolineata la prestazione dei 2 rossoblù.

Orsolini con l’Italia ha una media gol straordinaria, 2 gol in 68 minuti ai quali va aggiunto un assist. Orsolini è subentrato nell’amichevole contro l’Estonia al minuto 27′ della ripresa. L’esterno rossoblù ha evidenziato la sua personalità prima chiedendo a Grifo di battere il rigore, che però gli è stato negato, poi andandosi a prendere il pallone per calciare il secondo penalty conquistato proprio da lui. Rigore trasformato e gioia per Orsolini che nella precedente convocazione non era mai stato chiamato in causa da Mancini nelle 3 partite dell’Italia. Forse, dopo questi minuti convincenti, ora Orsolini è riuscito a dimostrarsi un elemento importante per Mancini in caso di necessità.