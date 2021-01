Stadio – Orsolini c’è, reparto quasi al completo

Per la prima gara del 2021, Sinisa Mihajlovic può tirare un sospiro di sollievo sulla situazione infortunati. L’infermeria ormai si è svuotata rispetto a qualche mese fa e alcuni reparti sono ormai al completo, soprattutto in attacco.

Orsolini e Skov Olsen saranno entrambi convocati per la sfida del Franchi, con il tecnico che può così contare su più cambi offensivi a gara in corso, cosa che era mancata nelle ultime partite. L’abbondanza era un problema che a Sinisa mancava, e ora con il recupero di alcune pedine fondamentali può tornare a esprimere il suo gioco. Sarà proprio Riccardo Orsolini a partire titolare, anche se non ha ancora i 90 minuti nelle gambe. Contro l’Atalanta ha dato una svolta decisiva al match, e l’anno scorso di questi tempi(era il 6 gennaio) con la Fiorentina segnava il gol del pareggio con un siluro su punizione. Quella volta si giocava al Dall’Ara, ma Orso vuole essere decisivo anche a Firenze. Possibile panchina per Vignato, che sarà utile come cambio per far rifiatare il numero 7.

Fonte-Stadio