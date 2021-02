Stadio – Orsolini a caccia dell’azzurro

Un mese di campionato separa Riccardo Orsolini dalle prossime convocazioni in Nazionale di Roberto Mancini per le tre partite di qualificazione al Mondiale 2022 contro Italia del Nord, Bulgaria e Lituania.

Una quarantina di giorni a disposizione dell’esterno ascolano per convincere il ct ma, prima di tutto, Sinisa Mihajlovic. Perchè nelle ultime due partite Orsolini è partito dalla panchina e non ha convinto appieno il tecnico serbo. Anzi. Pur siglando il gol dello 0-3 a Parma, il tecnico serbo lo ha bacchettato in conferenza stampa, soprattutto dopo la gara contro il Benevento. Sinisa ha criticato il suo ingresso, troppo molle e superficiale, dichiarando pubblicamente che si aspetta di più da lui. Chi subentra può avere la stessa incisività di chi è titolare, questo il dictat di Mihajlovic. E anche questo può essere determinante per una sua convocazione: Mancini non abbandona mai gli uomini che ha portato con sè in questo periodo, ma continua a seguirli anche se questi giocano meno. L’importante è saper rendere al massimo quando chiamati in causa. Orsolini ha il destino nei suoi piedi, e nel prossimo ciclo di partite si giocherà un posto da titolare nel Bologna e una maglia in Nazionale.

