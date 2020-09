Stadio, oltre al bomber manca l’atteggiamento

Al Bologna, come noto, manca la prima punta come anche ammesso da Mihajlovic. Per analizzare la partita contro il Milan, Stadio non si sofferma solo su questo deficit ma anche su un altro, quello dell’atteggiamento.

È vero che il tecnico serbo si è dichiarato soddisfatto dell’atteggiamento mostrato dai suoi e ha cercato di focalizzare l’attenzione sulla bravura di Donnarumma e Ibrahimovic. Secondo il quotidiano, però, Sinisa non è contento perchè in campo non si sono visti i suoi principi di gioco (aggressività, coraggio e determinazione). Anzi, il Bologna uscito sconfitto da San Siro, è apparso passivo e incapace. Era normale aspettarsi un Milan superiore dal punto di vista del gioco, ma non sul piano fisico. Saranno dunque importanti i prossimi impegni dei rossoblù contro Parma e Benevento per avere maggiori risposte da questo Bologna.