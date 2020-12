Stadio – Oggi gli esami per Orsolini, medici pessimisti

Oggi Riccardo Orsolini concluderà la serie di accertamenti strumentali iniziati già nella giornata di ieri per stabilire l’entità del guaio muscolare, l’esterno rossoblù rischia uno stop di 3-4 settimane.

I medici rossoblù temono la presenza di una piccola lesione alla coscia destra e se le impressioni dovessero essere confermate, il 7 rossoblù dovrà saltare l’intero mese di dicembre e quindi gli incontri con Inter, Roma, Spezia, Torino e Atalanta. Il Bologna rischia di perdere Orsolini proprio nel momento in cui stava recuperando condizione fisica e convinzione nei propri mezzi. Un avvio di stagione al di sotto delle sue potenzialità con due panchine consecutive tra Parma e Benevento, ma con l’infortunio di Skov Olsen aveva ritrovato il posto da titolare e registrato due gol e due assist in campionato e due reti in Coppa Italia. Si spera che l’infortunio sia meno grave del previsto, ma il timore è che il suo 2020 sia concluso proprio quando stava ritrovando se stesso.

Fonte: Stadio