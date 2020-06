Stadio – Oggi Casteldebole riposa, domani di nuovo in campo

Continua il lavoro ad alta intensità all’interno delle porte chiuse di Casteldebole. La ripresa è diventata ufficiale e Bologna-Juventus ha adesso una data sul calendario: 22 giugno alle 21:45. Ieri i rossoblu si sono allenati per oltre un’ora e mezza, con il solo Denswil a lavorare in maniera personalizzata. Tutti gli altri erano a disposizione di Mihajlovic, anche gli ultimi arrivati Danilo, Palacio e Soriano.

La squadra emiliana dopo il riscaldamento atletico, si è divisa in gruppi e ha svolto diverse partitelle a tema. Non è mancato lo spirito di competizione e per mantenere alta la concentrazione, in determinate circostanze i gol potevano valere doppio. Oggi riposo per i ragazzi di Mihajlovic che torneranno in campo domani, rigorosamente dietro le porte chiuse di Casteldebole.