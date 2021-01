Stadio – Occasione per Soumaoro

Tomiyasu a destra e Soumaoro al centro della difesa, è questa l’idea che ha in testa Mihajlovic per affrontare il Milan che domani sarà ospite del Bologna alle 15 al Dall’Ara.

Mihajlovic durante la preparazione alla sfida di domani ha lavorato così, ma oggi la seduta di rifinitura sarà decisiva per sciogliere gli ultimi dubbi. A lasciare il posto da titolare all’unico acquisto del mercato, rischia quindi De Silvestri con Tomiyasu che si sposterebbe terzino. Il giapponese in questo campionato ha segnato due gol e li ha realizzati quando occupava il ruolo di terzino. Funziona molto l’intesa tra lui e Orsolini e anche questo potrebbe essere un motivo per fare queste scelte. Possibile occasione quindi per Soumaoro che partirebbe per la prima volta da titolare con il Bologna e con lui e Tomiyasu ci saranno Danilo e Dijks, ma non sarà una difesa inedita perché hanno già avuto modo di giocare insieme il secondo tempo contro la Juventus. Inoltre Soumaoro è il difensore più fisico dei rossoblù e quindi il più indicato nella marcatura su Ibrahimovic e l’anno scorso si erano già affrontati, segnò lo svedese ma vinse l’ex centrale del Genoa. Chissà se la storia si ripeterà.

Fonte: Stadio