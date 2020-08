Stadio – Nuovo Dall’Ara, riprende quota l’opzione Ravenna

Arriverà tra un paio di settimane la decisione definitiva sul dove il Bologna giocherà durante i lavori di ristrutturazione del Dall’Ara. Ma se un mese fa sembrava ormai definita la pista che portava alla costruzione di uno stadio temporaneo a Bologna, oggi non è più una certezza. Nei giorni scorsi infatti in seguito ad alcune visite di una delegazione ravennate a Casteldebole, pare possa aver ripreso quota l’ipotesi del Benelli di Ravenna. La città dei mosaici si impegnerebbe infatti a modernizzare il Bruno Benelli, in cambio di un investimento rossoblu di 5-6 milioni sui 15 totali.

Un evidente risparmio per le casse emiliane, visti i costi di circa 15 milioni per una struttura temporanea. La città di Ravenna chiederebbe però al Bologna anche una partecipazione nella società calcistica ravennate. Una sorta di allargamento della sinergia che vede già protagonisti Bologna e Montreal Impact. Sia chiaro, il Ravenna non diventerebbe una sorta di Bologna B, ma potrebbe sicuramente agevolare la crescita di molti talentini felsinei, allargando anche in Romagna, il supporto per il club rossoblu.