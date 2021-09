Stadio – Nuovo Bologna spietato e senza limiti

Il punto di Stadio sul nuovo Bologna di Mihajlovic

Sinisa Mihajlovic vuole una squadra così, ma non solo ora, per tutto il campionato. E il fatto che il Bologna debba avere queste caratteristiche in fase difensiva non significa che non possa trovare qualità e bellezza in fase offensiva. La squadra porta ancora addosso i segni della cicatrice contro la Ternana e quella serata deve sempre rimanere nei pensieri per evitare ricadute. Il Bologna di oggi è squadra soprattutto in difesa, avendo poi trovato in Nico Dominguez l'equilibratore davanti alla difesa con un grande lavoro in tutte e due le fasi del gioco. Sicuramente il Bfc ha subito l'aggressività degli avversari finendo per costruire poco davanti, ma nelle sue corde ci sono ampie potenzialità nel futuro, soprattutto se cresceranno le ali, ovvero Orsolini e Barrow ancora in ombra.