Stadio – Nuovi nomi per il centrocampo: Hendrix o Rosario dal PSV

Potrebbe diventare un Bologna ad ampie tinte orange quello che va costruendosi in questa sessione di mercato, Sabatini e Bigon sono infatti alla ricerca di un centrocampista per Mihajlovic e oltre alle ormai consolidate piste Obiang e Dominguez, due nuovi nomi sono entrati prepotentemente nel taccuino della dirigenza rossoblu: Jorrit Hendrix e Pablo Rosario del PSV Eindhoven.

Hendrix è un centrocampista dall’impronta principalmente difensiva con a disposizione tanti chilometri nelle gambe, sa però cavarsela bene anche in fase di costruzione avendo i tempi giusti con la palla tra i piedi, valutato 8 milioni dal club olandese. Rosario invece è un giocatore dal fisico imponente (188 cm) capace di attaccare in profondità, servirebbero 14 milioni per portarlo in Italia.

Conoscendo la dirigenza bolognese, Rosario potrebbe sembrare il profilo preferito tra i due, ma vista la difficile stagione che va iniziando, un Bologna troppo giovane potrebbe non pagare dividendi, ecco quindi salire le quotazioni del più esperto Hendrix, che affiancherebbe Pulgar nel 4-2-3-1 rossoblu.