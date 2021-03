Stadio – Non c’è una data per il rientro di Santander

Il Ropero atteso a metà aprile

Ancora non c'è una data per il rientro di Federico Santander . Dopo 146 giorni dall'operazione chirurgica al ginocchio, l'attaccante rossoblù sta ancora lavorando all'Isokinetic.

Santander è l'unico infortunato in casa Bologna e bisogna aspettare ancora del tempo prima di capire quando il paraguaiano riuscirà a rientrare in squadra. Alla fine del campionato mancano 10 partite, poco meno di due mesi, e Santander dopo essere guarito dovrà ritrovare la miglior condizione. Ecco che il rientro tra i convocati non appare così imminente. Dall'intervento sono passati 5 mesi, nonostante se ne fossero pronosticati 4, ma per una parte del corpo come il ginocchio ci vuole la massima prudenza ed è quella che lo staff medico rossoblù sta avendo.