Stadio – Niente stravolgimenti in Coppa Italia

L’amministratore delegato Claudio Fenucci tiene alla Coppa Italia, Sinisa Mihajlovic anche. Domani contro lo Spezia no al turnover massiccio ma solo qualche cambio.

Lo sostiene il Corriere dello Sport Stadio che oggi ipotizza le possibili scelte del tecnico contro i liguri. Potrebbe subentrare Gary Medel in difesa, Danilo a fargli spazio, al suo fianco forse Tomiyasu, terzino destro Mbaye al posto di De Silvestri. A centrocampo titolare Dominguez, mentre in avanti riposerà Palacio con Barrow presumibilmente punta centrale e Sansone e Vignato larghi. In porta Da Costa al posto di Skorupski.