Stadio – Nessun gol dalla panchina

La panchina del Bologna non aggiunge molto alla produzione offensiva della squadra. Zero gol e solo due assist da chi subentra a partita in corso.

Per ora la tendenza è la stessa dello scorso anno, quando si dovette attendere dicembre per vedere segnare una delle riserve (era Skov Olsen contro il Napoli al San Paolo). Nel girone d’andata fu l’unico gol del Bologna dalla panchina. Nel girone di ritorno Musa Barrow e Musa Juwara invertirono l’andamento, risultando più volte decisivi al momento del loro ingresso in campo, sia in termini di gol che di assist. La squadra di Mihajlovic fatica altrettanto in questo inizio campionato, con i soli Medel e Santander a offrire un contributo offensivo con due assist (contro il Parma). Troppo poco considerando le undici reti complessive rossoblù. Emmanuel Vignato è stato il giocatore più impiegato dalla panchina, con 5 apparizioni a partite in corso, rendendosi anche pericoloso. Sinisa ha utilizzato, nelle ultime due partite, la metà dei cambi a disposizione, 5 su 10. Le attenuanti ci sono (troppi infortuni), ma serve una svolta anche dalla panchina.

Fonte: Stadio