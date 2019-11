Stadio – Nel 2019 il miglior Bologna degli ultimi 10 anni

Sicuramente in casa Bologna il momento non è dei migliori. L’assenza di Mihajlovic si fa sentire e la squadra in questo momento sta seguendo le medie di quando in panchina sedeva Inzaghi. Tuttavia il Bologna guidato da Mihajlovic resta la miglior versione dei rossoblu vista negli ultimi 10 anni. Infatti nelle 31 partite giocate nell’anno solare 2019, il club emiliano ha raccolto ben 43 punti, con un ritmo di punti a partita che si avvicina molto alla zona europa.

Un anno che confrontato con i precedenti rossoblu non ha paragoni. Solo sotto la guida di Pioli, il Bologna aveva sfiorato una media punti simile, quando in 40 sfide, arrivarono 54 punti, con una media di 1,35 punti a partita, contro quella di 1,39 mantenuta da Mhajlovic. Se si contano poi solo le partite allenate da Sinisa, escludendo i primi incontri dell’anno guidati da Inzaghi, la media sale ulteriormente a 1,44 a testimoniare l’impatto del tecnico serbo. Servirà ora ricominciare a macinare punti per mantenere alta la media, a Sinisa serviranno 7 punti in 5 partite per mantenere il record e mettere in tasca il primato di miglior Bologna degli ultimi 10 anni.