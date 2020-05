Stadio – Nei prossimi giorni il ritorno delle partitellle 11 contro 11

Era in programma per oggi la prima partitella 11 contro 11 in casa Bologna. Un altro piccolo passo verso la normalità, rimandato dopo l’allarme per il presunto caso positivo tra lo staff rossoblu. La prima partitella sarà probabilmente rimandata a lunedì, con i rossoblu che continueranno a lavorare nei tre gruppi. L’obiettivo resta sempre lo stesso: alzare ogni giorno l’asticella, evitando il più possibile gli infortuni.

Fino a qui, tutti i rossoblu hanno raggiunto i parametri di corsa prefissati dallo staff tecnico. Un ottimo segnale che mostra come i giocatori abbiano svolto il lavoro consegnatogli da Sinisa & co. durante il lockdown. Ora il Bologna sta studiando come risolvere il problema palestra, cercando di portare gli attrezzi all’aperto, sanificandoli dopo ogni utilizzo.