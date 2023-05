Stadio – Moro, un presente da subentrato per un futuro da titolare

Nel calcio delle cinque sostituzioni avere un organico profondo e affidabile non è più un surplus, bensì un aspetto fondamentale per competere nei palcoscenici più alti. E se il tuo allenatore predica una filosofia che concede a tutti il posto da titolare, senza favoritismi, allora i giocatori come Nikola Moro sono l'incarnazione perfetta di questa idea. O ideologia.

Giunto a Casteldebole quest'estate, l'approccio del centrocampista croato alla maglia rossoblù è avvenuto in punta di piedi. Senza strafare. L'ascesa lenta ma inesorabile lo ha portato a essere definito il 12° uomo di questo Bologna – con il più caro dei riguardi nei confronti dell'Andrea Costa. È stato più volte in campo a gara in corso (14) che dal primo minuto (11), su un totale di 24 presenze. Voluto da Zvonomir Boban per il suo Milan nel 2019, quest'anno ha regalato quattro assist ai suoi compagni. Più un goal non banale all'Udinese. E questo è soltanto l'inizio, perché per Thiago è già imprescindibile non solo per il campo ma anche nel mercato: ha già chiesto di tenerlo per la prossima stagione. Con un futuro da protagonista già scritto.