Stadio – Momento difficile per Sansone, a Napoli cerca il rilancio

Per fotografare il momento di Nicola Sansone, basta fare riferimento ad una statistica di Bologna–Parma: 5 contrasti persi contro 0 vinti con il terzino crociato Iacoponi. L’esterno sta cercando di rilanciarsi, consapevole delle proprie prestazioni deludenti iniziate con il rigore sbagliato di Genova.

Con Sansone nelle ultime ore ha parlato anche Mihajlovic. Il 10 è uno dei giocatori più importanti nella rosa rossoblu. Quando non c’è si sente, però quando è in campo non riesce più ad essere incisivo come ci si aspetti da lui. È lui l’uomo che può fare la differenza. L’assenza di Soriano sicuramente non sta aiutando l’esterno rossoblu, ma è chiaro che la reazione debba arrivare da Nicola in primis.

In generale è tutto il reparto esterni che sta soffrendo. Le assenze dei titolari nel reparto arretrato hanno tolto possibilità anche agli attaccanti, limitando la fase di spinta rossoblu. Il ritorno di Tomiyasu è un primo tassello importante verso il recupero della forma migliore. Dai suoi esterni Mihajlovic si aspetta un salto di qualità, sperando che possa cominciare da domenica al San Paolo.