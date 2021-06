Stadio – Mistero Medel: a Bologna frena e con il Cile vola

Il Pitbull nel 2021 ha giocato più gare con la sua nazionale che con i rossoblù

Medel in rossoblù ha seguito molte partite dalla tribuna a causa di diversi infortuni, soprattutto al polpaccio, e conseguenti ricadute. Poi, va in Cile, indossa la maglia della sua nazionale e si trasforma collezionando diverse partite da titolare e per tutti i 90' minuti mostrando una forma fisica invidiabile. Nel 2021, il Pitbull ha giocato più gare con la sua nazionale (5) che con i rossoblù (3). I minuti giocati nel Bologna sono 88, quelli con il Cile sono 445. Medel ha un altro anno di contratto con i rossoblù, ma la sua intenzione sembra quella di voler andarsene e le richieste per lui sono diverse.