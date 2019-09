Stadio – Mihajlovic vuole il record media punti di Ulivieri

Dal suo ritorno a Bologna, Mihajlovic sta sfiorando tanti record rossoblu. Solo Ulivieri nell’era dei tre punti ha avuto una migliore media punti di Sinisa. 1.43 i punti a partita del Bologna di Renzaccio contro gli 1.39 di Mihajlovic. Impressionante la media punti espressa dalla formazione guidata dal serbo, considerato anche che la media tiene conto della sua prima esperienza in rossoblu. Nella stagione 2008-09, quando in 21 match collezionò 4 vittorie, 8 pareggi e 9 sconfitte, con una media punti di appena 0,95 punti.

La grande sfida di Mihajlovic non si articola più solo in chiave futura, il serbo sfida anche il passato. E i tifosi non vedono l’ora di applaudire questo record nel suo compimento, partita dopo partita.