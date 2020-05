Stadio – Mihajlovic vuole Ibra per puntare all’Europa

C’è una sorta di forte denso di déjà-vu nella telefonata tra Ibrahimovic e Mihajlovic. Proprio perché in questi giorni, come successo in autunno, a tenere banco è la telefonata tra il tecnico serbo e l’attaccante svedese, riaccendendo la fiamma dell’interesse per vedere Ibra vestito di rossoblu. Questo ritorno di fiamma, farà sì che Sinisa tenti l’impossibile per avere Zlatan a propria disposizione.

A Sky Sport, Sabatini e Bigon non si sono sbottonati troppo sull’operazione. Ibra è fuori dalla portata del club, servirà un forte gesto di amicizia tra il tecnico e il centravanti per mandare in porto questa barca. Il punto sembra essere la chiave economica, con il giocatore che dovrà rinunciare ad una certa dose di milioni per poter vivere sotto le Due Torri. C’è però la consapevolezza che il suo arrivo possa essere determinante nell’aggancio all’Europa e un giocatore come lui, unico nel suo genere, può cambiare in meglio le sorti di qualsiasi squadra, anche a 38 anni.