Stadio – Mihajlovic vuole blindare Palacio

Il Trenza è in scadenza, il club aspetta il sì ma lui vuole riflettere

La speranza del Bologna e di Sinisa Mihajlovic è quella che l'attaccante argentino voglia restare anche l'anno prossimo in rossoblù. Perché Palacio, nonostante l'età, permette al Bologna di giocare bene e proporre un calcio divertente. Al momento il Trenza non si fa scappare neanche un mezzo sussurro sulle sue intenzioni per il prossimo anno e così anche il suo agente. A fine campionato comunicherà la sua decisione al Bologna. Da capire se vorrà lasciare il Bologna da protagonista e cercare un'altra squadra che gli garantisca la titolarità o se mettersi nuovamente in discussione.