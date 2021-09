Stadio – Mihajlovic urla, ma non troppo

Niente sfuriata per Sinisa con la squadra

Lo riporta Stadio, che sottolinea come Mihajlovic abbia cambiato la sua reazione rispetto al cappotto in Coppa Italia con la Ternana. Allora furono sfuriate, invece ieri Sinisa non ha alzato troppo la voce. Perché? In primo luogo, di fronte c'erano i campioni d'Italia e comunque domani si torna in campo contro il Genoa, ma anche perché la squadra era partita bene e ha preso gol in contropiede sprecando poi il pari con Sansone. Sconfitta grave, sì, ma non da toni troppo accesi. Non solo, domani tornerà a Bologna il presidente Joey Saputo e Claudio Beneforti su Stadio chiude così 'E lasciatecelo dire: sarebbe anche il caso che una volta tanto si arrabbiasse anche Joey Saputo, il cui arrivo a Casteldebole è previsto per domani, nei confronti di tutti gli abitanti del centro tecnico, non fosse altro per difendere i suoi investimenti'.