Stadio – Mihajlovic su tutte le furie per le ammonizioni

Il Bologna non ha mandato giù il fatto di essere la squadra più cattiva d’Europa e le quattro ammonizioni rimediate sabato contro la Lazio, tre di queste relative a giocatori diffidati.

Il Corriere dello Sport Stadio riporta la reazione di Sinisa Mihajlovic, furente per la gestione dei cartellini di Abisso, e le parole di Claudio Fenucci all’Ansa ‘serve uniformità di giudizio’. D’altronde, il Bologna propone calcio e non può essere il più cattivo della A. Il club dunque passa all’attacco e alza la voce, il tecnico rossoblù, dopo il match di Roma, è ormai stufo, una irritazione che Sinisa aveva già mostrato nel match casalingo contro il Genoa terminato in dieci.