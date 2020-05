Stadio – Mihajlovic senza limiti: Europa subito

Perché non provare a giocarsi l’Europa subito?

E’ questo il pensiero di Sinisa Mihajlovic in vista di una ripartenza che ancora non è certa ma che potrebbe dare chance al Bologna di giocarsi un posto in Europa League. Il Milan, settimo, è distante due punti: perché non crederci? Secondo quanto riportato da Stadio sarà questo il messaggio che Sinisa Mihajlovic lancerà alla squadra nel caso si potesse riprendere a giocare: non poniamoci limiti e cerchiamo una grande cavalcata. Sinisa gioca per vincere ha già fatto sapere all’amico Zlatan Ibrahimovic che il prossimo anno il Bologna sarà in lotta per l’Europa, ma se a metà giugno la Serie A ripartirà il tecnico serbo non si accontenterà e cercherà di regalarla subito al Bologna e a Bologna. Con lui nulla sarà intentato.