Stadio, Mihajlovic scuote il Bologna

Ieri Mihajlovic si è confrontato con la sua squadra, analizzando la partita contro il Sassuolo. Il tecnico rossoblù ha regalato complimenti ai suoi giocatori per quanto fatto fino al 3-1, sottolineando però l’errore sul gol di Berardi. Poi si è soffermato su quei 13 minuti che hanno permesso ai neroverdi di ribaltare il risultato, dove i suoi ragazzi ci hanno messo del loro. Si perchè, nonostante le qualità dell’avversario, il Bologna continua a farsi male da solo e regala almeno un gol da 37 partite consecutive. Sinisa, dunque, ha fatto vedere sia gli errori di posizionamento dei suoi, come quello di Hickey sul gol di Berardi, ma anche i movimenti dei giocatori di De Zerbi che hanno sorpreso la difesa del Bologna. È normale che una squadra giovane che deve crescere commetta errori, ma c’è da sperare in un’inversione di tendenza al più presto o si rischiano guai seri in classifica.

Mihajlovic, però, è convinto che continuando a giocare così i risultati arriveranno. Con la speranza che Medel e Poli possano rientrare al più presto per portare quell’esperienza che in questo momento sta mancando tantissimo.

Fonte: Stadio