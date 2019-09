Stadio – Mihajlovic sceglierà all’ultimo per centrocampo e difesa

Torneranno tra oggi e domani i rossoblu impegnati in Nazionale. Pausa che ha dato carica ed entusiasmo ai due giovani rossoblu Svanberg e Skov Olsen, in gol nelle partite delle rispettive Under 21 di ieri. Intanto sono ripartiti ieri gli allenamenti dei rossoblu. L’obiettivo dello staff di Mihajlovic è far sì che la squadra si trovi a memoria, in modo da superare le barriere linguistiche. Infatti si è dato ampio spazio alla tattica nella giornata di ieri, cosa che potrebbe ripetersi anche oggi.

Non c’è però nessuna indicazione riguardo i dubbi di formazione rossoblu. C’è grande attesa per scoprire chi sarà il sostituto di Danilo che scenderà in campo domenica. Al momento Bani sembra essere in vantaggio sulle opzioni Tomiyasu e Medel accanto a Denswil. Altro dubbio di formazione è a centrocampo, Poli o Dzemaili come compagno di reparto di Medel. In attacco invece Sinisa sfoglia la margherita tra Palacio, Destro e Santander, con el ropero che potrebbe prendersi la maglia da titolare.