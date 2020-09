Stadio – Mihajlovic rivuole il Bologna feroce

Manca una settimana all’inizio del campionato e Sinisa Mihajlovic è al lavoro per far arrivare pronta la squadra alla sfida di San Siro.

Il tecnico serbo, come sottolinea Stadio, rivuole il Bologna feroce della incredibile cavalcata salvezza nel girone di ritorno 2018/2019, una mentalità che sorprese pubblico e avversari. L’anno scorso c’è stata la leucemia del tecnico e poi il Covid, ma da ora in avanti la presenza di Mihajlovic torna ad essere in toto un valore aggiunto per riportare quella ferocia che consentì una spettacolare salvezza. Per pressare alto a tutto campo e mettere in difficoltà ogni tipo di avversario serve mentalità e fame, perché un Bologna senza questi aspetti diventa sfilacciato e vulnerabile, non avendo immense qualità. Mihajlovic è lì per trasmettere tutto questo alla squadra esattamente come fece due anni fa.