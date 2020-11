Bologna – Mihajlovic pronto a ritrovare diversi giocatori

Il Bologna sta finalmente recuperando quasi tutti i suoi infortunati. Infatti, nelle prossime 2 settimane, Mihajlovic spera di poter contare nuovamente su un gruppo quasi al completo.

Tra la partita di domenica contro la Sampdoria e la successiva contro il Crotone, potrebbero rientrare in gruppo tutti a eccezione di Santander e Dijks. Per la sfida di Marassi, il Bologna recupererà a pieno Medel e Hickey e ci sono speranze anche per Mbaye e Sansone. Deciderà poi Mihajlovic se sarà il caso di impiegarli subito o concedergli ulteriore riposo per evitare guai. Per Schouten non dovrebbero esserci problemi, l’olandese aveva accusato un affaticamento e oggi o domani tornerà a lavorare con il gruppo. Prossimi al rientro anche Poli e Skov Olsen che potrebbero essere disponibili per il match contro il Crotone o per il successivo contro l’Inter. Si tratterebbe di recuperi importanti perché, al momento, sia in attacco che a centrocampo gli uomini per Sinisa sono contati.

Fonte: Stadio