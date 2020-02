Stadio – Mihajlovic non vuole fermarsi

Battere il ferro finché è caldo.

Sinisa Mihajlovic ora non vuole fermarsi, il settimo posto è fonte di ulteriore stimolo. Il tecnico rossoblù sarà oggi a Casteldebole in vista della doppia seduta di allenamento e prima di far scendere in campo la squadra cercherà di tenere alta la concentrazione. Occorre subito dimenticare Roma e restare sul pezzo con in vista due partite casalinghe contro Genoa e Udinese prima del ciclo duro con Lazio e Juve. All’andata i rossoblù, su tre gare esterne su quattro, raccolsero due punti (uno a Genova e uno con la Lazio) ma oggi il calendario propone l’inverso, ovvero tre partite al Dall’Ara. Chiaramente Mihajlovic non vuole fermarsi proprio ora.

Fonte: Stadio.