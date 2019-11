Il Corriere dello Sport Stadio apre oggi con un titolo in riferimento alla giornata di Sinisa Mihajlovic a Casteldebole. Il tecnico ha tenuto tutti a rapporto ieri e per Stadio ‘Mihajlovic ne ha per tutti’.

E’ tornato il leone al Niccolò Galli, il Bologna è sotto processo. Si registra ieri un confronto aspro con i giocatori, una quarantina di minuti che il quotidiano definisce ‘elettrici’ e in cui l’allenatore serbo avrebbe alzato la voce. Critiche verso l’atteggiamento nelle partite contro Sassuolo e Parma: linea dura per tutti. Nelle pagine interne: ‘Alibi finiti’ – scrive Stadio – ‘Mihajlovic ha affrontato il Bologna come quando arrivò in sostituzione di Pippo Inzaghi, serve umiltà, coraggio e intensità.