Stadio – Mihajlovic il picconatore

Il tecnico del Bologna parla senza ipocrisie. E gli effetti?

"Trattenere i giocatori migliori e prendere difensore e punta, ma questo è il mondo reale e non possiamo farlo. I nomi si trovano, il problema non sono i nomi ma i soldi". Un frase sincera, come è Sinisa, che però può causare qualche malumore in quel di Casteldebole, a dirigenza e presidente. Ma quando si sceglie il tecnico serbo, si prende tutto il pacchetto completo, sia tecnico che caratteriale. Ma i pro superano decisamente i contro al momento, tant'è vero che l'idea è quella di trattenere Miha ancora per tanto tempo, seppur con le sue dichiarazioni sincere ma forti.