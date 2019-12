Stadio – Mihajlovic furente ma la coperta è troppo corta

Di Bologna purtroppo ce n’è solo uno, il risultato amaro di Udine deve far riflettere tutto il Bologna su ogni livello. La differenza di livello tra i titolari e le riserve è molto ampio, troppo ampio. Sicuramente il passivo di 4 gol è figlio anche di un atteggiamento sbagliato in partenza, ma questo non può giustificare la prestazione rossoblu. Serve un mercato importante per fare fronte ai deficit della squadra rossoblu. Una rosa corta sia sul piano quantitativo che qualitativo.

Ecco allora che Sinisa Mihajlovic si aspetta almeno due rinforzi, oltre a Dominguez, nel mercato di gennaio. In difesa si continuano ad inseguire le piste Bonifazi e Lyanco del Torino. I due granata sono molto graditi al tecnico rossoblu che potrebbe però anche accontentarsi dell’eventuale arrivo di Juan Jesus, in uscita dalla Roma. In attacco invece le piste sono molto più complicate. Ibrahimovic resta l’obiettivo numero uno, ma la difficoltà resta altissima. Le alternative in questo momento sembrano Kean e Piatek, nel caso in cui lo svedese scelga il Milan al posto dei rossoblu. Ma entrambe le piste sono molto fredde e complicate.